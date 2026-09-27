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Танасиевич сделал выбор между Соболевым и Тюкавиным

Бывший игрок "Динамо" и "Ростова" Йован Танасиевич сравнил российских нападающих: Константина Тюкавина и Александра Соболева.
Фото: ФК "Динамо"
Йован Танасиевич считает, что Тюкавин превосходит Соболева. Он отметил, что Константин лучше своего конкурента во всем, кроме игры на втором этаже.

"Без вопросов - Тюкавин. Он разноплановый игрок, если сравнивать с Соболевым, лучше держит мяч, возможно, даже лучше играет спиной. Помимо второго этажа, у Тюкавина все лучше.
Он влияет на команду. Вы говорите, что у Соболева 7 голов, у Тюкавина 4 мяча, но турнирная таблица говорит по-другому", - сказал Танасиевич "РБ Спорту".

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне за свой клуб нападающий провел 10 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах.

Александр Соболев защищает цвета петербургского "Зенита" с лета 2024 года. На его счету 12 матчей, 10 голов и 3 голевые передачи за сине-бело-голубых в этом сезоне.

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