Танасиевич сделал выбор между Соболевым и Тюкавиным

"Без вопросов - Тюкавин. Он разноплановый игрок, если сравнивать с Соболевым, лучше держит мяч, возможно, даже лучше играет спиной. Помимо второго этажа, у Тюкавина все лучше.Он влияет на команду. Вы говорите, что у Соболева 7 голов, у Тюкавина 4 мяча, но турнирная таблица говорит по-другому", - сказал Танасиевич "РБ Спорту".
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне за свой клуб нападающий провел 10 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах.
Александр Соболев защищает цвета петербургского "Зенита" с лета 2024 года. На его счету 12 матчей, 10 голов и 3 голевые передачи за сине-бело-голубых в этом сезоне.