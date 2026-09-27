Булыкин - о встрече "Зенита" с "Шанхай Шэньхуа": не понимаю, для чего был нужен этот матч

- Я точно не сравнивал бы уровень футбола по этой встрече, по этому матчу не стал бы судить. Вообще не понимаю, для чего был нужен этот матч. Но, если он был, то, значит, кому-то нужен.
Тем не менее скажу, что "Зенит" намного сильнее, но доказать это сейчас не смог. Только победил в серии пенальти. Хотя опять же, повторюсь, по всему "Зенит" сильнее китайских команд.
- Что помешало "Зениту" проявить себя? Долгая дорога сказалась?
- И дорога сказалась, и некоторые футболисты в сборной. Плюс товарищеский характер матча. Все это сказалось не в пользу "Зенита". Конечно, это больше была ничья. И, опять же, не очень понятно, для чего нужен такой тяжёлый матч, с такой сложной логистикой.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info