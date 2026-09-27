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"Шинник" не смог победить "СКА-Хабаровск" в домашнем матче

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Шинником" в Первой лиге.
Фото: ФК "Шинник"
Игра завершилась ничьей со счетом 0:0.

На данный момент "СКА-Хабаровск" занимает 18-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 6 очков в 12 матчах. "Шинник" располагается на 9-й строчке с 16 баллами в своем активе.

Первая лига

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"Шинник": Янович, Котин, Карпов, Валиахметов, Караев, Шмаков, Самойлов, Азявин, Ланин, Миронов, Гонгапшев.

"СКА-Хабаровск": Штепа, Гребенкин, Савичев, Мухин, Жиров, Багиев, Маркитесов, Мосин, Корян, Максимов, Алиев.

Предупреждения: Мухин, 5, Савичев, 17.

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