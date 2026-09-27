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Губерниев озвучил задачу "Ростова" после назначения нового тренера

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал задачу "Ростова" после назначения Дмитрия Кириченко новым главным тренером клуба.
Фото: ФК "Ростов"
Дмитрий Губерниев заявил, что новому главному тренеру необходимо сохранить команду в Российской Премьер-Лиге.

"Кириченко был хорошим футболистом, да и тренер он неплохой, тем более, что он уже работал с командой.

Задача у команды – закрепиться в элитной лиге, не попасть в зону стыков и не вылететь. Надеюсь, у него всё получится с командой.
Но если у него получится, то не получится у кого-то еще. В любом случае желаю ему удачи", - сказал Губерниев Metaratings.

Вчера, 26 сентября, пресс-служба "Ростова" объявила о назначении Дмитрия Кириченко новым главным тренером клуба. Российский специалист уже работал в клубе с 2014 по 2017 год: он занимал должности ассистента и и.о. наставника.

На данный момент желто-синие занимают двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков в девяти встречах.

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