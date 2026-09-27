Губерниев озвучил задачу "Ростова" после назначения нового тренера

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал задачу "Ростова" после назначения Дмитрия Кириченко новым главным тренером клуба.

Фото: ФК "Ростов"

Задача у команды – закрепиться в элитной лиге, не попасть в зону стыков и не вылететь. Надеюсь, у него всё получится с командой.