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Азмун приехал на базу "Рубина" (видео)

Бывший футболист "Рубина" Сердар Азмун посетил тренировочную базу казанского клуба.
Фото: ФК "Рубин"
"Сердар Азмун снова на базе "Рубина". Наш бывший нападающий накануне матча Россия - Иран вместе со сборной приехал на тренировку на базу "Рубина" и встретился со старыми знакомыми", - написано под роликом в Telegram-канале клуба.

Сердар Азмун был футболистом казанского "Рубина" с 2013 по 2016, а также с 2017 по 2019 год. Всего за клуб форвард провел 77 матчей, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач.

Сборная Ирана сыграет с национальной командой России 29 сентября. Встреча пройдет в Казани, начало - в 19:00 по московскому времени.


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