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Жирков включил Вагнера Лава в тройку лучших игроков в истории ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Юрий Жирков высказался о значимости Вагнера Лава для "армейцев".
Фото: ФК ЦСКА
Юрий Жирков включил бы в тройку лучших футболистов в истории ЦСКА Вагнера Лава и Игоря Акинфеева.

"А так, что я еще могу сказать, это большая легенда, которая многое сделала не только для ЦСКА, но и для всего российского футбола.

Для меня он - один из трех лучших игроков в истории армейского клуба. Также в этот список мне хотелось бы включить Игоря Акинфеева", - сказал Жирков "РБ Спорту".

Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также с января по июль 2013 года. Всего за красно-синих бразильский форвард провел 259 встреч, забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи.

Вместе с "армейцами" футболист стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, четырехкратным - Суперкубка России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

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