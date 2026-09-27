Жирков включил Вагнера Лава в тройку лучших игроков в истории ЦСКА

"А так, что я еще могу сказать, это большая легенда, которая многое сделала не только для ЦСКА, но и для всего российского футбола.
Для меня он - один из трех лучших игроков в истории армейского клуба. Также в этот список мне хотелось бы включить Игоря Акинфеева", - сказал Жирков "РБ Спорту".
Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также с января по июль 2013 года. Всего за красно-синих бразильский форвард провел 259 встреч, забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи.
Вместе с "армейцами" футболист стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, четырехкратным - Суперкубка России, а также выигрывал Кубок УЕФА.