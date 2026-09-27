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Экс-футболист ЦСКА поделился эмоциями от прощального матча Вагнера Лава

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился впечатлениями от прощального матча Вагнера Лава, который состоялся на "ВЭБ Арене" в Москве.
Фото: ПФК ЦСКА
Встреча между "Легендами ЦСКА" и "Друзьями Вагнера Лава" завершилась результативной ничьей - 3:3.

- У меня есть только слова благодарности ЦСКА за то, что организовали этот праздник для всех любителей футбола. Мне кажется, что клубу было не так уж и просто собрать всех нас вместе с иностранцами. Но на мой взгляд, прекрасно, что мы, игроки разных поколений, смогли вместе порадовать армейских болельщиков, которые заполнили стадион до отказа.

А так повторюсь, я считаю Вагнера лучшим легионером в истории РПЛ, которого любят болельщики всех без исключения клубов, - цитирует Кузнецова "РБ Спорт".

В составе московского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и четыре раза завоёвывал Суперкубок России. Кроме того, вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА. Всего на счету форварда 124 гола в 259 матчах за армейцев.

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