Экс-футболист ЦСКА поделился эмоциями от прощального матча Вагнера Лава

- У меня есть только слова благодарности ЦСКА за то, что организовали этот праздник для всех любителей футбола. Мне кажется, что клубу было не так уж и просто собрать всех нас вместе с иностранцами. Но на мой взгляд, прекрасно, что мы, игроки разных поколений, смогли вместе порадовать армейских болельщиков, которые заполнили стадион до отказа.
А так повторюсь, я считаю Вагнера лучшим легионером в истории РПЛ, которого любят болельщики всех без исключения клубов, - цитирует Кузнецова "РБ Спорт".
В составе московского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и четыре раза завоёвывал Суперкубок России. Кроме того, вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА. Всего на счету форварда 124 гола в 259 матчах за армейцев.