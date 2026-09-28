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Тедеев: "Динамо" по игре ближе к чемпионству, чем другие клубы

Бывший тренер "Акрона" Заур Тедеев высказался о фаворитах РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист считает, что в чемпионской гонке будут участвовать московские "Динамо", ЦСКА, "Спартак", петербургский "Зенит" и "Краснодар".

"Спартак" просто обязан биться за чемпионство. Они наравне с "Динамо", "Зенитом", ЦСКА и "Краснодаром".

На мой взгляд, за чемпионство будут бороться эти пять команд. И я считаю, что "Динамо" по игре ближе, чем другие команды, чтобы стать чемпионом", - сказал Тедеев "Матч ТВ".

На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар", набрав 21 очко. Московские "Спартак", "Динамо" и ЦСКА располагаются на 2-4 местах, у них по 19 баллов. Пятерку замыкает петербургский "Зенит" (18 очков).

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