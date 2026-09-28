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Булыкин: увольнение Галактионова не поможет "Локомотиву"

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info ответил на вопрос, сможет ли Михаил Галактионов исправить положение дел в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
"Я не думаю, что смена тренера в "Локомотиве" пойдет на пользу команде. Галактионов строил эту команду, знает каждого футболиста, и я уверен, что он сможет исправить ситуацию.
"Локомотив" лишился практически всех лидеров, и любому тренеру будет тяжело в этой ситуации. Не думаю, что смена тренера поможет. Тем более Галактионов недавно продлил контракт, - думаю, он останется", - сказал Булыкин.

После девяти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 14-м месте в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе.

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