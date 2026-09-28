Булыкин: увольнение Галактионова не поможет "Локомотиву"

"Я не думаю, что смена тренера в "Локомотиве" пойдет на пользу команде. Галактионов строил эту команду, знает каждого футболиста, и я уверен, что он сможет исправить ситуацию."Локомотив" лишился практически всех лидеров, и любому тренеру будет тяжело в этой ситуации. Не думаю, что смена тренера поможет. Тем более Галактионов недавно продлил контракт, - думаю, он останется", - сказал Булыкин.
После девяти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 14-м месте в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе.