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Глушенков: сейчас Соболев сильнее Кордобы

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков ответил, кто на данный момент является сильнейшим нападающим России.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Глушенкова, Соболев - сильнейший нападающий России.

- Откройте список бомбардиров и посмотрите. Сильнейший тот, кто забивает. Вот и все.
Соболев сильнее, чем Кордоба? Сейчас — да. Статистика это доказывает, - приводит слова Глушенкова "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Россиянин лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

Джон Кордоба в текущем сезоне вышел на поле в составе "Краснодара" в пяти встречах в рамках чемпионата России и отметился одним забитым мячом.

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