Глушенков: сейчас Соболев сильнее Кордобы

- Откройте список бомбардиров и посмотрите. Сильнейший тот, кто забивает. Вот и все.
Соболев сильнее, чем Кордоба? Сейчас — да. Статистика это доказывает, - приводит слова Глушенкова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Россиянин лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.
Джон Кордоба в текущем сезоне вышел на поле в составе "Краснодара" в пяти встречах в рамках чемпионата России и отметился одним забитым мячом.