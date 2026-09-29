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Агент - о переходе Боселли в "Краснодар": тут вопрос фарта в прошлом сезоне

Сооснователь агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов высказался о переходе Хуана Боселли в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Хинчагова, в агентстве довольны переходом Боселли - ему помешало отсутствие фарта в прошлом сезоне, но он справился.

- Мы довольны переходом Боселли в "Краснодар", тут вопрос фарта в прошлом сезоне.

Психологически Хуан выдержал это, отлично начал сезон, но травма поставила подножку. Сейчас мы ждём, что он вернётся в кондиции и будет приносить пользу "Краснодару", - приводит слова Хинчагова "Чемпионат".

Хуан Боселли перешел в "Краснодар" из "Нижнего Новгорода" зимой текущего года за 650 тысяч евро и заключил с южанами контракт до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне уругвайский вингер вышел на поле в девяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом в своем активе.

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