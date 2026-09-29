Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
19:00
Фарерские островаНе начат
Финляндия
19:00
БеларусьНе начат
Словакия
21:45
КазахстанНе начат
Шотландия
21:45
ШвейцарияНе начат
Чехия
21:45
АнглияНе начат
Люксембург
21:45
ИсландияНе начат
Болгария
21:45
ЭстонияНе начат
Испания
21:45
ХорватияНе начат
Сан-Марино
21:45
АлбанияНе начат
Словения
21:45
Северная МакедонияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
ИранНе начат

Ларин рассказал, в каком случае Семак может покинуть "Зенит"

Экс-директор "Чертаново" Николай Ларин ответил, в каком случае Сергей Семак может покинуть "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Ларина, Семак может покинуть "Зенит", если клуб не станет чемпионом.

- "Зенит" в любом случае остался основным претендентом на чемпионство. Условно, как и "Краснодар" со "Спартаком".
А будущее Семака будет зависеть от их результатов в этом чемпионате. Если они не выиграют, наверное, это возможно, - приводит слова Ларина "Чемпионат".

Напомним, что Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с 2018 года, под его руководством петербуржцы семь раз за последние восемь лет становились чемпионами России, а также дважды завоевывали Кубок страны.

После девяти сыгранных туров сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится