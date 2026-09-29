Ларин рассказал, в каком случае Семак может покинуть "Зенит"

- "Зенит" в любом случае остался основным претендентом на чемпионство. Условно, как и "Краснодар" со "Спартаком".
А будущее Семака будет зависеть от их результатов в этом чемпионате. Если они не выиграют, наверное, это возможно, - приводит слова Ларина "Чемпионат".
Напомним, что Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с 2018 года, под его руководством петербуржцы семь раз за последние восемь лет становились чемпионами России, а также дважды завоевывали Кубок страны.
После девяти сыгранных туров сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла.