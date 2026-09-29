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Смородская – о сборной России: посмотрю только матч против Ирана, а остальные – нет. Зачем?

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась о матчах сборной России.
Фото: РФС
- Матч с Ираном я точно посмотрю, остальные – нет. А зачем?

Там не будет ничего интересного. Иран – команда уровня чемпионата мира, будет интересно посмотреть на сборную России на их фоне. Хочется соперников другого уровня, – сказала Смородская.

Сегодня команда Карпина сыграет против Ирана в Казани. 3 октября сборная России также сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 числа примет Нигерию в Нижнем Новгороде. Ранее сборная России играла с Ираном и Нигерией, а с Намибией встретится впервые в истории.

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