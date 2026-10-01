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Португальский агент: не думаю, что Дзюба завершит карьеру

Португальский агент Пауло Барбоза высказался о будущем Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Барбозы, Дзюба не завершит карьеру и найдет команду зимой.

- Я не думаю, что [Дзюба] завершит карьеру. Думаю, что он найдет команду зимой.

Это сильный нападающий. Он не растеряет свою форму за это время. Я сомневаюсь, что он закончит с футболом, - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".

Напомним, что Артем Дзюба по окончании прошлого сезона покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента - он выступал за волжан с сентября 2024 года. На данный момент форвард находится без команды.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата России. Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", московские "Спартак" и "Локомотив", а также за ряд других российских клубов.

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