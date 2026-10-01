Шнякин назвал лучшего игрока РПЛ в сентябре: эффект чемпионата мира

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин объяснил, почему считает Жилсона Беншимола лучшим футболистом РПЛ по итогам сентября.

Фото: ФК "Акрон"

Физически одаренный Жилсон чаще решает эпизоды, берёт на себя ответственность, показывает впечатляющие цифры и олицетворяет атаку "Акрона", - приводит слова Шнякина пресс-служба РПЛ.

По словам Шнякина, Беншимол после чемпионата мира вернулся в клуб прокаченным, также на него повлиял уход Дзюбы.- "Эффект ЧМ" возникает в судействе, трансферах, инфраструктуре. А бывает, что после первенства планеты футболисты возвращаются в клуб прокаченными. Так и произошло с Беншимолом, на степень свободы и самовыражения которого повлиял ещё и уход Дзюбы.В сентябре Жилсон Беншимол провел за "Акрон" во всех турнирах четыре матча и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Всего в нынешнем сезоне форвард вышел на поле в девяти матчах Российской Премьер-Лиги и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. На чемпионате мира-2026 форвард провел за сборную Кабо-Верде два матча и не отметился результативными действиями.По итогам девяти сыгранных туров тольяттинцы занимают 13 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.