Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на решение 38-летнего нападающего Артёма Дзюбы завершить профессиональную карьеру.
"Только один человек мог перебить инфошум вокруг Роналду. Легенда", - написала пресс-служба РПЛ в телеграм-канале, прикрепив фотографию бывшего игрока сборной России.
Напомним, ранее сегодня, 1 октября, Дзюба официально сообщил о своем решении.
"Только один человек мог перебить инфошум вокруг Роналду". РПЛ - о Дзюбе
Пресс-служба РПЛ отреагировала на заявление Артема Дзюбы о завершении игровой карьеры.
Фото: ФК "Акрон"