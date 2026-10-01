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"Только один человек мог перебить инфошум вокруг Роналду". РПЛ - о Дзюбе

Пресс-служба РПЛ отреагировала на заявление Артема Дзюбы о завершении игровой карьеры.
Фото: ФК "Акрон"
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на решение 38-летнего нападающего Артёма Дзюбы завершить профессиональную карьеру.

"Только один человек мог перебить инфошум вокруг Роналду. Легенда", - написала пресс-служба РПЛ в телеграм-канале, прикрепив фотографию бывшего игрока сборной России.

Напомним, ранее сегодня, 1 октября, Дзюба официально сообщил о своем решении.

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