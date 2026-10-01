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"Краснодар" сообщил об изменении формата товарищеского матча с "Ростовом"

Стали известны подробности контрольной игры между "Краснодаром" и "Ростовом".
Фото: ФК "Краснодар"
"Спарринг на "Ростов Арене" в субботу точно пройдет без зрителей. Билеты на ласточку брать не надо", - написала пресс-служба краснодарского клуба в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что таварищеская игра между командами состоится 3 октября в Ростове-на-Дону. Начало южного дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.

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