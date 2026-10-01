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Шикунов: Дзюба — глыба российского футбола

Бывший президент "Ростова" Александр Шикунов в беседе с Rusfootball.info высказался об Артеме Дзюбе. Сегодня нападающий решил завершить свою карьеру.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба — глыба российского футбола. Жаль, что он завершил карьеру, думаю, годик он бы спокойно поиграл еще.

Мы работали с ним в "Ростове", это было классное время. Мы вместе взяли Кубок России, он там забивал практически в каждом матче. Навели шороху (смеется). Мне жаль, что он так и не поиграл в Европе, он этого заслуживал", — сказал Шикунов.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата России. Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", московские "Спартак" и "Локомотив", а также за ряд других российских клубов.

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