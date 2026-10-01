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В "Волне" не согласились с вердиктом КДК после обвинений судей в коррупции: эмоции взяли верх

В "Волне" объяснили резкие слова владельца клуба Дениса Кораблева после поражения от "Рязани" и заявили, что по-прежнему считают решения арбитров ошибочными.
Фото: Нижегородская правда
Скандал возник после матча 25-го тура Второй лиги "Б", в котором "Волна" уступила "Рязани" со счетом 0:2. После встречи Кораблев публично обвинил судей в коррупции, указав на ряд спорных, по его мнению, решений в пользу соперника.

Клуб обратился с жалобой в КДК, однако там действия арбитра во всех рассмотренных эпизодах признали правильными. В "Волне" с такой оценкой не согласились.

"Клуб не считает высказывания владельца резкими, скорее — эмоциональными. Футбол — это эмоции, в данный момент они взяли верх. Что же касается нашей оценки эпизодов, мы продолжаем считать, что во всех трех эпизодах имели место ошибки", — сообщили в пресс-службе клуба.

В "Волне" также рассказали, что разослали спорные моменты различным блогерам, чтобы получить дополнительные мнения и обсудить судейские решения с болельщиками.

Источник: "Чемпионат"

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