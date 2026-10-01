В "Волне" не согласились с вердиктом КДК после обвинений судей в коррупции: эмоции взяли верх

Клуб обратился с жалобой в КДК, однако там действия арбитра во всех рассмотренных эпизодах признали правильными. В "Волне" с такой оценкой не согласились.
"Клуб не считает высказывания владельца резкими, скорее — эмоциональными. Футбол — это эмоции, в данный момент они взяли верх. Что же касается нашей оценки эпизодов, мы продолжаем считать, что во всех трех эпизодах имели место ошибки", — сообщили в пресс-службе клуба.
В "Волне" также рассказали, что разослали спорные моменты различным блогерам, чтобы получить дополнительные мнения и обсудить судейские решения с болельщиками.
Источник: "Чемпионат"