В "Волне" не согласились с вердиктом КДК после обвинений судей в коррупции: эмоции взяли верх

В "Волне" объяснили резкие слова владельца клуба Дениса Кораблева после поражения от "Рязани" и заявили, что по-прежнему считают решения арбитров ошибочными.

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"Клуб не считает высказывания владельца резкими, скорее — эмоциональными. Футбол — это эмоции, в данный момент они взяли верх. Что же касается нашей оценки эпизодов, мы продолжаем считать, что во всех трех эпизодах имели место ошибки", — сообщили в пресс-службе клуба.