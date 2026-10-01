Агент Ракова раскрыл, почему сорвался его возможный переход в "Спартак"

"Мы разговаривали со "Спартаком" по этому поводу. На тот момент Вадик получил травму. И заинтересованность "Спартака" сошла на нет в этой ситуации", — заявил Кузьмичев.
Представитель футболиста добавил, что сторона Ракова ожидала возможного ухода из "Локомотива" после окончания аренды, поэтому заранее рассматривала другие варианты продолжения карьеры.
"Предметно, наверное, надо говорить только о "Спартаке". Интерес был от других клубов, но до конкретики не доходило. От того же "Динамо" был интерес", — рассказал агент.
В итоге Раков остался в "Локомотиве" и заключил новый контракт. По словам Кузьмичева, в соглашении предусмотрена сумма отступных, которая находится примерно на уровне € 10 млн.
Источник: "VK ПРО СПОРТ"