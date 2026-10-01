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Мусаев сообщил сроки восстановления Кривцова и Кристиана

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился информацией о состоянии травмированных полузащитников Никиты Кривцова и Кристиана.
Фото: ФК "Краснодар"
"Самое раннее, когда Кривцов сможет появиться на поле — январь.

Участие Кристиана в матче с "Зенитом" — 50 на 50, но динамика хорошая. Если увидите в матче с "Ростовом", значит будет здоров", - сказал Мусаев.

В матче второго тура Пути РПЛ Кубка России против московского "Динамо" (0:1) полузащитник Никита Кривцов получил травму сухожилия. Он появился на поле на 55-й минуте и был заменен на 75-й из-за полученного повреждения. После этого футболист успешно перенес операцию. По словам врачей, на полное восстановление ему потребуется от четырех до шести месяцев.

Источник: Metaratings

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