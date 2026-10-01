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Дзюба объявил о завершении карьеры

Нападающий Артем Дзюба заявил, что завершил профессиональную карьеру, однако допустил возможность вновь выйти на поле в Кубке России.
Фото: ФК "Акрон"
Дзюба сообщил о фактическом завершении выступлений в профессиональном футболе. При этом нападающий пока не стал делать окончательное официальное заявление и не исключил, что еще может принять участие в кубковых матчах за один из клубов.

"Карьера закончена. Всё. Официально не могу заявить. Может, еще поиграю на Кубок за кого-нибудь", — сказал Дзюба.

Источник: "РБ Спорт"

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