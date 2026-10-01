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Представитель Захаряна об игровом времени россиянина: я не могу влиять на решение тренера

Представитель Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал небольшое количество игрового времени полузащитника в "Реал Сосьедад" и подчеркнул, что решение полностью зависит от тренера.
Фото: Daisuke Nakashima / AFLO / Global Look Press
В нынешнем сезоне Захарян пока преимущественно появляется на поле в концовках встреч. Голубин отметил, что повлиять на распределение игрового времени футболиста невозможно.

"Это решение тренера, я на это влиять не могу. Только тренер решает, кто и сколько минут будет получать на поле. Мне сложно это комментировать", — заявил Голубин.

Представитель игрока также провел параллель с решением Валерия Карпина не включать Захаряна в окончательный состав сборной России. Полузащитник находился только в расширенном списке национальной команды.

"Это решение тренера, значит, он считает, что эти люди достойны играть. То же самое и в "Реал Сосьедад". Да, Арсен выходит в концовке, но зато голевые моменты есть", — добавил Голубин.

В текущем сезоне 23-летний Захарян провел четыре матча за "Реал Сосьедад" и пока не отметился результативными действиями.

Источник: "Матч ТВ"

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