Представитель Захаряна об игровом времени россиянина: я не могу влиять на решение тренера

Представитель Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал небольшое количество игрового времени полузащитника в "Реал Сосьедад" и подчеркнул, что решение полностью зависит от тренера.

Фото: Daisuke Nakashima / AFLO / Global Look Press

"Это решение тренера, я на это влиять не могу. Только тренер решает, кто и сколько минут будет получать на поле. Мне сложно это комментировать", — заявил Голубин.