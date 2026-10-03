"Честно говоря, его уже не хватает". Новый капитан сборной Аргентины - о Месси

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро прокомментировал отсутствие форварда команды Лионеля Месси в матчах национальной команды.

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"Честно говоря, его уже не хватает в эту паузу на матчи сборных. Когда-нибудь это должно было произойти, но я никогда не думал, что его отсутствие будет ощущаться настолько сильно.

Он всегда был настоящим лидером, но никогда не ставил себя выше остальных", - сказал Ромеро TyC Sports.Напомним, 7 октября состоится прощальный матч Лионеля Месси за национальную сборную Аргентины. Соперником "Альбиселесте" станет команда Бенина.За свою карьеру 39-летний нападающий провел 207 игр в футболке сборной своей страны, в которых записал на свой счет 125 забитых голов и 68 ассистов. В составе национальной команды Месси стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира, а также дважды становился обладателем Кубка Америки.