Караваев высказался о матче "Зенита" с БАТЭ

- Хороший спарринг, очень хорошая команда. Хорошо, что удалось выиграть. Считаю, с нашей стороны хорошая игра была.
Самое главное — выигрывать, двигаться дальше и готовиться к "Краснодару". В первом тайме создавали прилично, но, к сожалению, не забили. Во втором тайме свой момент реализовали. Считаю, во втором тайме действовали также хорошо, как и в первом, - приводит слова Караваева пресс-служба "Зенита".
Вчера, 4 октября, петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над белорусским БАТЭ в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал 18-летний полузащитник Иван Шаталов - отметим, что с 73 минуты гости играли в меньшинстве.
После девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. БАТЭ в чемпионате Белоруссии по итогам 23 сыгранных туров располагается на 14 строчке с 18 баллами в своем активе. Напомним, что в десятом туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде с лидирующим в таблице "Краснодаром".