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Караваев высказался о матче "Зенита" с БАТЭ

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев подвел итоги товарищеского матча с БАТЭ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Караваева, "Зенит" хорошо действовал в обоих таймах матча с БАТЭ.

- Хороший спарринг, очень хорошая команда. Хорошо, что удалось выиграть. Считаю, с нашей стороны хорошая игра была.

Самое главное — выигрывать, двигаться дальше и готовиться к "Краснодару". В первом тайме создавали прилично, но, к сожалению, не забили. Во втором тайме свой момент реализовали. Считаю, во втором тайме действовали также хорошо, как и в первом, - приводит слова Караваева пресс-служба "Зенита".

Вчера, 4 октября, петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над белорусским БАТЭ в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал 18-летний полузащитник Иван Шаталов - отметим, что с 73 минуты гости играли в меньшинстве.

После девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. БАТЭ в чемпионате Белоруссии по итогам 23 сыгранных туров располагается на 14 строчке с 18 баллами в своем активе. Напомним, что в десятом туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде с лидирующим в таблице "Краснодаром".

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