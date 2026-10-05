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Ромуло рассказал о премиальных в "Спартаке" за победу над ЦСКА

Экс-полузащитник "Спартака" Ромуло рассказал, сколько получил премиальных за победу над ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Ромуло, за победу над ЦСКА футболисты "Спартака" получили 20 тысяч долларов премиальных.

- Не помню точную сумму, что-то около 20 тысяч долларов за победу над ЦСКА. Для Бразилии это большие деньги, но здесь — ничего необычного.

Еще я играл в Китае в 2020-м — там платили больше. Для иностранцев Россия воспринималась как страна с большими деньгами, что-то вроде ОАЭ или Саудовской Аравии. Но, по-моему, в России платили даже лучше, - приводит слова Ромуло "СЭ".

Ромуло выступал за московский "Спартак" с 2012 по 2017 год, всего он провел за красно-белых во всех турнирах 69 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач. С января текущего года 36-летний полузащитник находится без команды.

Также Ромуло был игроком "Васко да Гама", "Фламенго", "Гремио", "Ретро" и китайского "Цанчжоу". Также на его счету восемь матчей в составе национальной команды Бразилии.

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