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Легионер "Зенита" высказался о смене позиции на поле

Полузащитник "Зенита" высказался о потенциальной смене позиции на поле.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Педро, он будет показывать себя на любой позиции.

- Везде, где тренер захочет увидеть меня, я буду показывать лучшее, на что способен.

Отлично чувствую себя в любой роли и в центре поля, и в нападении, поэтому готов выполнять все тренерские поручения, - приводит слова Педро пресс-служба "Зенита".

В текущем сезоне Педро вышел на поле в составе "Зенита" в десяти встречах и записал на свой счет четыре результативные передачи. Бразилец выступает за петербуржцев с февраля 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2030 года.

По итогам девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. В десятом туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Краснодаром".

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