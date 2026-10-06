Легионер "Зенита" высказался о смене позиции на поле

- Везде, где тренер захочет увидеть меня, я буду показывать лучшее, на что способен.
Отлично чувствую себя в любой роли и в центре поля, и в нападении, поэтому готов выполнять все тренерские поручения, - приводит слова Педро пресс-служба "Зенита".
В текущем сезоне Педро вышел на поле в составе "Зенита" в десяти встречах и записал на свой счет четыре результативные передачи. Бразилец выступает за петербуржцев с февраля 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2030 года.
По итогам девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. В десятом туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Краснодаром".