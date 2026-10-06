По информации "РИА Новости", иск Роскомнадзора к Анне Семак зарегистрирован 2 октября. Информация об обращении ведомства появилась в картотеке арбитражных дел на официальном сайте Арбитражного суда Москвы.
При этом точная причина судебного разбирательства в представленном материале не называется. Ранее сообщалось, что претензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к супруге главного тренера "Зенита" могут быть связаны с неуплатой налогов.
Рассматривать дело будет Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Источник: "РИА Новости"
Роскомнадзор подал в суд на жену Семака — ранее сообщалось о возможных долгах по налогам - СМИ
Как сообщают "РИА Новости", Роскомнадзор обратился в суд с иском к Анне Семак, супруге главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
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