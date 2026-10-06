Завершился матч 4-го тура Лиги наций, в котором сборная Казахстана принимала на своем поле Фарерские острова. Игра проходила на стадионе "Астана Арена" и завершилась вничью - 2:2. Хозяева уступали во ходу встречи со счетом 0:2, однако сумели уйти от поражения благодаря голу защитника Нуралы Алипа на 76-й минуте.
Отметим, футболист петербургского "Зенита" отличился во втором матче подряд. Ранее Алип забил в 3-м туре в ворота национальной команды Молдавии (1:2).
Защитник "Зенита" отличился во второй игре подряд за национальную сборную
Нуралы Алип забил во втором матче Лиги наций кряду.
Фото: телеграм-канал Кубка России