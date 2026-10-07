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Губерниев призвал выгнать Роналду из сборной Португалии

Дмитрий Губерниев жёстко отреагировал на решение Криштиану Роналду покинуть расположение сборной Португалии после матча с Норвегией.
Фото: Getty Images
По мнению Губерниева, прошлые заслуги Роналду не должны освобождать его от общих правил.

- После таких заявлений Роналду нужно гнать из сборной с "волчьим билетом". Есть дисциплина и субординация.

В состав команды он не попадает, на чемпионате тоже не был игроком основы. Роналду - грандиозный футболист, но сейчас он полено, которое мешает португальскому лесу расти и добиваться новых высот. К Роналду как к футболисту нужно относиться с большим уважением, но сейчас он делает вещи, которые несовместимы со статусом спортсмена. Пусть заведёт свою сборную и там командует, - приводит слова комментатора "Евро-Футбол.Ру".

Ранее Роналду объяснил, что покинул команду после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. По словам форварда, причиной стали два случая, когда специалист нарушил достигнутые с ним договорённости.

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