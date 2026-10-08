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Черчесов ответил, не рано ли Батраков перешел в "Галатасарай"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов оценил переход Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: Globl Look Press
По словам Черчесова, Батраков вовремя перешел в "Галатасарай".

- В моем понимании, он сделал этот шаг вовремя, теперь почувствует, что такое турецкая лига, что такое противостояние с топ-клубами в Лиге чемпионов - другая конкурентная среда.
И чем раньше ты попадаешь туда - в возрасте, когда еще можешь чему-то учиться, - тем лучше, - цитирует Черчесова "СЭ".

Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до лета 2031 года. Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

За турецкий клуб полузащитник провел во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет одну результативную передачу.

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