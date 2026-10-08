Главный арбитр - Инал Танашев, помощники арбитра - Дмитрий Сафьян и Рустам Мухтаров, резервный судья - Игорь Капленков. ВАР - Евгений Буланов, АВАР - Антон Фролов.
В субботу, 10 октября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в десятом туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 очками в своем активе.
Стали известны арбитры, которые обслужат матч "Краснодар" - "Зенит"
Фото: ФК "Зенит"