Матч 10 тура РПЛ "Крылья Советов" - "Спартак" обслужит судейская бригада в следующем составе: главный арбитр - Никита Новиков, помощники судьи - Кирилл Большаков и Андрей Веретешкин, резервный арбитр - Рафаэль Шафеев. ВАР - Сергей Цыганок, АВАР - Кирилл Левников.
В субботу, 10 октября, самарские "Крылья Советов" примут на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по столичному времени.
На данный момент самарцы занимают девятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками, красно-белые располагаются на четвертой строчке с 19 баллами в своем активе.
Объявлена бригада арбитров на матч "Крылья Советов" - "Спартак"
Стали известны арбитры, которые будут работать на матче 10 тура РПЛ "Крылья Советов" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"