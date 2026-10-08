Окишор: Шварц всех в "Динамо" выводит на новый уровень

- Сандро всех выводит на новый уровень. Он создает в команде определенную атмосферу, которая заставляет расти каждого: от персонала до футболистов.
Мы своего рода семья. Атмосфера создается благодаря ответственности каждого друг перед другом. У нас есть определенные ценности, которых мы придерживаемся — уважение, взаимопомощь. Это работает, - приводит слова Окишора "Матч ТВ".
Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в июне текущего года. Немецкий специалист ранее уже возглавлял столичную команду - он работал в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России и доходили до финала Кубка страны.
После девяти сыгранных туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.