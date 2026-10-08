Колосков ответил, считает ли он матч «Краснодар» — «Зенит» решающим в борьбе за чемпионство

«Этот матч точно не будет решающим в плане борьбы за чемпионство, но он будет важным с точки зрения психологии команд.
Думаю, что и Мусаеву, и Семаку важно победить в этой игре. Игры после паузы всегда непредсказуемы – фаворита в этом матче нет. Кто бы ни выиграл в этом матче, это не будет означать, что именно этот клуб станет чемпионом. Впереди ещё много игр», — сказал Колосков.
В субботу, 10 октября, «Краснодар» примет на домашнем стадионе петербургский «Зенит» в десятом туре Российской Премьер-Лиги; стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 очками в своём активе.