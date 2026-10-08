Игдисамов высказался о восстановлении травмированных игроков ЦСКА

"Травмированные футболисты восстанавливаются по своему графику. Не знаю, насколько получится раньше.
Главное, чтобы не было рецидивов — не форсируем восстановление. Будем надеяться, что они нам смогут помочь раньше тех сроков, которые были обозначены", - сказал Игдисамов.
В это воскресенье, 11 октября, московский ЦСКА примет на своем поле столичную "Родину" в рамках десятого тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на домашнем стадионе красно-синих "ВЭБ Арена" и начнется в 16:30 по местному времени.
Команда Дмитрия Игдисамова набрала 19 очков по итогам 9 прошедших туров и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Чемпионат"