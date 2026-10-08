Тренер "Акрона" прокомментировал большое количество пропущенных его командой голов

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич высказался об игре тольяттинцев в обороне.

Фото: ФК "Акрон"

"Акрон" в начале чемпионата достаточно много пропускал? В последних нескольких матчах мы не так много пропустили. По крайней мере, забили больше.

Стараемся улучшить нашу игру", - цитирует Благоевича пресс-служба клуба.В этом сезоне "Акрон" стартовал в РПЛ с тремя поражениями, пятью ничьими и одной победой в 9 прошедших турах. Команда Срджана Благоевича забила 11 голов и пропустила 18 мячей. Это второй худший результат в чемпионате на данный момент. Больше тольяттинцев пропустила только московская "Родина" - 22 мяча.