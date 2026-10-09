Голенков рассказал, почему решил перейти из "Ростова" в "Балтику"

Нападающий Егор Голенков рассказал, почему решил перейти в "Балтику".

Фото: ФК "Балтика"

- Понял, что нужно что-то новое, как говорится, засиделся. Хотел бросить новый вызов себе, уйти из зоны комфорта.

По словам Голенкова, он понял, что засиделся и хотел бросить себе новый вызов, поэтому решил перейти в "Балтику".Плюс, накопительный эффект от дорог, от выездов, опять же, финансовые задержки какие-то. Плюс, когда на футбольном поле не получается, начинаешь задумываться, и потом это все вылилось в такое решение, - сказал Голенков в эфире "Матч Премьер".В летнее трансферное окно Егор Голенков перешел из "Ростова" в "Балтику" за 1,5 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2029 года. Форвард провел за калининградцев в нынешнем сезоне два матча и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Ранее нападающий также выступал за "Крылья Советов".После девяти сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.