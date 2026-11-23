- Нет. Учитывая уровень нашего чемпионата сейчас, многие команды будут претендовать на чемпионство в этом сезоне. Но чемпионство по итогам первого круга ничего не даёт. Нужно продолжать и дальше в том же духе, и тогда может получиться что-то путное.
Если же сейчас будут почивать на лаварах, то может плохо все закончиться. До конца сезона у многих будет возможность выиграть чемпионство. Потому что чемпионат сейчас не такой сильный, и все могут поучаствовать в этой борьбе.
- У вас есть внутреннее ощущение, что "Динамо" может выиграть чемпионство?
- Внутреннее ощущение должно быть у руководства и футболистов клуба. Тогда да, с таким настроем может получиться. А то, что мы настроены хорошо, это "Динамо" не особо поможет. Самое важное - чтобы футболисты правильно думали и правильно готовились к матчам.
- В чем сейчас "Динамо" по игре превосходит своих соперников? В чем козыри?
- Преимуществ сейчас ни у кого нет. И вряд ли они будут. Если даже "Зенит" приобретёт зимой сильных футболистов, вряд ли у него будет преимущество. Если только, конечно, Месси не купит. Потому что иногда он не может этим составом обыграть команды, которые обязан побеждать.
Здесь все будет решаться до последнего тура, все будет зависеть от того, кто лучше готов и лучше себя чувствует.
Но так, конечно, у "Динамо" хорошая атакующая линия. Наверное, сила "Динамо" - в кураже и атмосфере в команде. Будут победы - будет хорошее настроение.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info