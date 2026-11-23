Фото: ФК "Зенит"

- Преимуществ сейчас ни у кого нет. И вряд ли они будут. Если даже " Зенит " приобретёт зимой сильных футболистов, вряд ли у него будет преимущество. Если только, конечно, Месси не купит. Потому что иногда он не может этим составом обыграть команды, которые обязан побеждать.

- Нет. Учитывая уровень нашего чемпионата сейчас, многие команды будут претендовать на чемпионство в этом сезоне. Но чемпионство по итогам первого круга ничего не даёт. Нужно продолжать и дальше в том же духе, и тогда может получиться что-то путное.Если же сейчас будут почивать на лаварах, то может плохо все закончиться. До конца сезона у многих будет возможность выиграть чемпионство. Потому что чемпионат сейчас не такой сильный, и все могут поучаствовать в этой борьбе.- Внутреннее ощущение должно быть у руководства и футболистов клуба. Тогда да, с таким настроем может получиться. А то, что мы настроены хорошо, это "Динамо" не особо поможет. Самое важное - чтобы футболисты правильно думали и правильно готовились к матчам.Здесь все будет решаться до последнего тура, все будет зависеть от того, кто лучше готов и лучше себя чувствует.Но так, конечно, у "Динамо" хорошая атакующая линия. Наверное, сила "Динамо" - в кураже и атмосфере в команде. Будут победы - будет хорошее настроение.