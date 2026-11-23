- Смолов — футбольный человек. Он владеет языком, может ясно выражать свои мысли. Думаю, это подспорье. С Леонидом Слуцким разговаривал об этом.
Когда я смотрел игру, я не был один. Слышал голос Фёдора, и, даже не смотря, что происходит, я знал, что там происходит, - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Напомним, что бывший футболист сборной России Федор Смолов в дуэте с Денисом Казанским комментировал матч национальной команды России с Узбекистаном (3:2). На данный момент форвард находится в статусе свободного агента, он не объявлял официально о завершении профессиональной карьеры. Ранее нападающий выступал за московское "Динамо", "Краснодар", "Урал" и ряд других российских клубов.