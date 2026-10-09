Футболист "Ростова" удивлен решением руководства отправить Альбу в отставку

- Честно скажу, удивило. Потому что в том сезоне мы тоже тяжело начали в чемпионате, но потом выровняли ситуацию. Руководство клуба давало Альбе время, - цитирует Мелехина "СЭ".
Напомним, что в сентябре "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера - испанец занимал эту должность с февраля 2025 года. Новым наставником южан стал Дмитрий Кириченко - ранее он занимал аналогичный пост в "Текстильщике" и "Уфе", а также входил в тренерский штаб Курбана Бердыева.
Сегодня, 9 октября, желто-синие примут на домашнем стадионе "Акрон" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.