"Эту часть можно оценить позитивно.
Да, мы теряли очки с такими соперниками как "Оренбург", "Динамо" Махачкала. Это важные очки, но в то же время мы сейчас находимся в двух очках от первого места. Это небольшая дистанция. Так что все в наших руках", - сказал Ву.
В 15 турах первого круга Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал 9 побед, трижды сыграл вничью и потерпел три поражения. Красно-белые набрали 30 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. От первой строчки команду отделяет всего два балла.
До зимней паузы спартаковцы сыграют на выезде против воронежского "Факела" и примут у себя дома столичное "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"