"Динамо" - "Факел": стартовые составы команд на кубковую встречу
"Динамо" и "Факел" опубликовали составы на очный матч в Кубке России.
Матч между столичным "Динамо" и воронежским "Факелом" в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоится сегодня, 26 ноября. Игра пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени.
Бело-голубые набрали девять очков и занимают второе место в турнирной таблице группы В. Воронежская команда имеет на своем счету шесть баллов и идет строчкой ниже.