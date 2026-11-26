Пресс-служба московского ЦСКА разместила в социальных сетях клуба видеоролик, посвященный матчу с "Зенитом", который состоялся 28 ноября в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. В этом видео защитник "армейцев" Данил Круговой представил стендап под названием "О бывших".
По сюжету ролика во время выступления Кругового единственным человеком в зале, который смеется над его шутками, является другой бывший футболист "Зенита" Лусиано Гонду.
Напомним, Круговой - воспитанник "Зенита". 28-летний игрок перешел в ЦСКА летом 2024 года.
ЦСКА анонсировал игру с "Зенитом" роликом со стендапом Кругового о бывших
"Армейцы" выпустили промо-ролик к матчу против "Зенита".
Фото: ПФК ЦСКА