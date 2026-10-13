Губерниев - о "Локомотиве": команда находится не на своем месте

- Вопрос, кто и как с пользой для себя провел время, когда играла сборная. Нужно не только порадоваться победе, но и закрепить ее. Я "Локомотиву" желаю уверенности.
Конечно, команда не на своем месте находится. Но надо выходить из этой зоны. Нужно показывать толковую игру на длинных отрезках, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
В десятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" одержал выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 5:0. Эта победа стала второй для красно-зеленых в нынешнем сезоне, ранее они обыгрывали калининградскую "Балтику" в рамках чемпионата России.
По итогам десяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 13 место в турнирной таблице российского чемпионата с 10 набранными очками в своем активе. В следующем туре "железнодорожники" сыграют на домашнем стадионе с "Краснодаром". Напомним, что по итогам прошлого сезона "Локомотив" стал бронзовыми призером чемпионата страны.