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"Зенит" не расслабился, а потерял концентрацию. Это другое!" Орлов - о матче с "Краснодаром"

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о центральном матче 10-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Говорят, что "Зенит" расслабился, но мне кажется, что скорее потерял концентрацию. А это другое! Нужно было вовремя проводить замены.

С таким напряжением мозг испытывает большую нагрузку, оттого и ошибки. Все равно я доволен. Качественная игра "Зенита" — команда показала, на что способна", - сказал Орлов в эфире "Радио "Зенит".

Центральный матч минувшего 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом" состоялся 10 октября. Игра проходила на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. По ходу встречи петербургская команда лидировала со счетом 3:0.

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