Нападающий "Краснодара" объяснил аренду в "Крылья Советов"

Казбек Мукаилов рассказал, почему решился на аренду из "Краснодара" в "Крылья Советов".

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Я понимал, что нужен этот шаг, да и руководство тоже. Купили Воробьева, есть еще Джон, было бы сложно делить время с такими футболистами.