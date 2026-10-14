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Нападающий "Краснодара" объяснил аренду в "Крылья Советов"

Казбек Мукаилов рассказал, почему решился на аренду из "Краснодара" в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Я понимал, что нужен этот шаг, да и руководство тоже. Купили Воробьева, есть еще Джон, было бы сложно делить время с такими футболистами.

Понимал, что мне нужно было куда-то уйти за практикой. Появился вариант с "Крыльями", так я тут и оказался. Это совместное решение с клубом, мы разговаривали, как будет лучше", - сказал Мукаилов.

В минувшее летнее трансферное окно футбольные клубы "Крылья Советов" и "Краснодар" достигли соглашения об аренде 19-летнего нападающего Казбека Мукаилова до конца нынешнего сезона. Официально об этом было объявлено 20 августа.

В составе самарской команды форвард молодежной сборной России принял участие в 5 матчах РПЛ, в которых провел на поле 69 минут и отметился забитым голом. Также в его активе одна игра в Кубке России.

Источник: "Чемпионат"

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