Нападающий "Краснодара" объяснил аренду в "Крылья Советов"

"Я понимал, что нужен этот шаг, да и руководство тоже. Купили Воробьева, есть еще Джон, было бы сложно делить время с такими футболистами.
Понимал, что мне нужно было куда-то уйти за практикой. Появился вариант с "Крыльями", так я тут и оказался. Это совместное решение с клубом, мы разговаривали, как будет лучше", - сказал Мукаилов.
В минувшее летнее трансферное окно футбольные клубы "Крылья Советов" и "Краснодар" достигли соглашения об аренде 19-летнего нападающего Казбека Мукаилова до конца нынешнего сезона. Официально об этом было объявлено 20 августа.
В составе самарской команды форвард молодежной сборной России принял участие в 5 матчах РПЛ, в которых провел на поле 69 минут и отметился забитым голом. Также в его активе одна игра в Кубке России.
Источник: "Чемпионат"