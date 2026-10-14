"Крылья Советов" - "Балтика": где смотреть трансляцию матча Кубка России

"Крылья Советов" - "Балтика": во сколько начало и где смотреть кубковую игру.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Сегодня, 14 октября, состоится матч между "Крыльями Советов" и "Балтикой" в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 16:15 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Матч ТВ".



После трех сыгранных туров самарская команда занимает второе место в турнирной таблице группы С, имея в своем активе 6 набранных очков. На счету калининградцев, которые идут строчкой ниже, три набранных балла.

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