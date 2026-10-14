В "Факеле" оценили шансы Ребко быть утвержденным на посту главного тренера

"У Ребко есть хорошие шансы остаться у руля команды, но уже в качестве главного тренера. Он сделал себе хороший гандикап.
Почему нет? Ребко знает команду изнутри, он прошел всю вертикаль клуба. У него есть очевидные плюсы, о которых я не буду говорить", - сказал Пименов.
В минувшее воскресенье, 11 октября, "Факел" объявил о решении расстаться по обоюдному согласию с главным тренером Олегом Василенко, который работал в клубе с октября 2025 года. Исполняющим обязанности наставника воронежцев был назначен Алексей Ребко, возглавлявший молодежную команду "Факела".
Источник: "СЭ"