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В "Факеле" оценили шансы Ребко быть утвержденным на посту главного тренера

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов прокомментировал шансы Алексея Ребко продолжить работу с командой в качестве главного тренера.
Фото: ФК "Факел"
"У Ребко есть хорошие шансы остаться у руля команды, но уже в качестве главного тренера. Он сделал себе хороший гандикап.

Почему нет? Ребко знает команду изнутри, он прошел всю вертикаль клуба. У него есть очевидные плюсы, о которых я не буду говорить", - сказал Пименов.

В минувшее воскресенье, 11 октября, "Факел" объявил о решении расстаться по обоюдному согласию с главным тренером Олегом Василенко, который работал в клубе с октября 2025 года. Исполняющим обязанности наставника воронежцев был назначен Алексей Ребко, возглавлявший молодежную команду "Факела".

Источник: "СЭ"

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