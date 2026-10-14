В "Факеле" оценили шансы Ребко быть утвержденным на посту главного тренера

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов прокомментировал шансы Алексея Ребко продолжить работу с командой в качестве главного тренера.

Фото: ФК "Факел"

"У Ребко есть хорошие шансы остаться у руля команды, но уже в качестве главного тренера. Он сделал себе хороший гандикап.