Сегодня, 14 октября, состоится матч между ЦСКА и "Ростовом" в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на "ВЭБ Арене" в Москве, начало запланировано на 20:45 по местному времени. За прямой трансляцией игры можно будет следить на телеканале "Матч ТВ".
На сегодняшний день "армейцы" с 2 очками занимают последнее, 4-е место в турнирной таблице квартета D. Ростовская команда заработала 9 баллов и возглавляет группу.
ЦСКА - "Ростов": на каком канале и во сколько смотреть кубковый матч Пути РПЛ
Фото: ФК "Ростов"